Ragazzo sfregia 14enne, si indaga su gioco per emulare Joker

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata ferita da un ragazzo poco più grande, anche lui minorenne, con dei profondi tagli che dalle labbra si allungano verso il viso, ed è stata ricoverata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Anche il ragazzo avrebbe provato ad infliggersi gli stessi tagli senza riuscirci. L'episodio, di cui danno conto oggi il Corriere della Sera nelle pagine milanesi e il Giorno, sarebbe avvenuto lunedì scorso. I carabinieri stanno indagando e si sospetta che si tratti di un tentativo di emulare il ghigno di 'Joker', il noto personaggio che si contrappone a Batman.

Ai medici i due avrebbero detto di essere stati aggrediti in strada, ma la versione non è parsa credibile e il ragazzo è stato denunciato alla Procura dei minorenni per "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", ossia il nuovo reato di sfregio introdotto dalla recente legge sul 'codice rosso'. Inquirenti e investigatori stanno cercando di capire le ragioni di quelle ferite che il ragazzo avrebbe inferto alla ragazza per poi ferirsi a sua volta. E tra le ipotesi, appunto, ci sarebbe quella di un folle gioco per emulare il sorriso di Joker. (ANSA).