Vaccini: Calabria ancora ultima, 5.063 somministrazioni

(ANSA) - CATANZARO, 08 GEN - E' di 5.603 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 attualmente disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco. La percentuale di farmaco utilizzato, pari al 21,9, inchioda anche oggi la regione all'ultimo posto a livello nazionale tra le regioni coinvolte nella campagna vaccinale.

La stragrande maggioranza delle dosi utilizzate, 5.076, è stata inoculata agli operatori sanitari, mentre 525 sono andate al personale non sanitario. In maggioranza, ma di poco, le persone immunizzate sono donne 2.831, mentre gli uomini sono 2.772. La fascia di età coinvolta in misura maggiore resta quella tra i 50 e i 59 anni (1.619) seguita dai 40/49enni (1.293), 60/69 (1.185), 30/39 (1.062),20/29 (390), 70/79 (48) e 80/89 (6). (ANSA).