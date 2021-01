Maxi rissa con 100 minorenni nel varesotto, un ferito

(ANSA) - GALLARATE, 08 GEN - Un quattordicenne è rimasto ferito dopo aver preso parte a una maxi rissa tra minorenni, oggi pomeriggio a Gallarate (Varese), "organizzata" da due gruppi di giovanissimi "rivali" del varesotto. Almeno un centinaio i presenti, secondo alcune testimonianze poi raccolte dalla Polizia Locale, alcuni dei quali armati di bastoni e catene. Uno di loro avrebbe riportato una ferita alla testa non grave. A interrompere il pestaggio di gruppo è intervenuta la Polizia Locale con diversi mezzi, tra commercianti e passanti sgomenti.

Per darsi appuntamento i giovanissimi avrebbero utilizzato i social e chat di WhatsApp. Sempre sui social sono poi circolati alcuni video che immortalano la scena. Ignoti i motivi dello scontro.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

"È difficile capire come sia potuta accadere una cosa del genere" ha commentato il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che parlato di "un'aggressività spaventosa". (ANSA).