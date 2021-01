Scuola: rientro il 7 per elementari e medie, 11 superiori

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Dal 7 al 9 gennaio le lezioni si svolgeranno, invece, a distanza, con la didattica digitale. Per le studentesse e gli studenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, primarie e secondarie di primo grado, la ripresa avverrà, dal 7 gennaio, in presenza. Fin qui le disposizioni nazionali. Restano ferme le eventuali disposizioni adottate, con ordinanze territoriali, dalle singole Regioni.

Lo rende noto il Ministero dell'Istruzione. (ANSA).