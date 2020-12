Maltempo: neve sulle strade, raffica di incidenti nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 28 DIC - Ha provocato una raffica di incidenti in provincia di Pavia la fitta nevicata caduta dallo scorsa notte sino alla tarda mattinata di oggi. Fortunatamente, a parte un automobilista di 42 anni trasportato in codice giallo all'ospedale di Vigevano (Pavia) dopo essere uscito di strada questa mattina prima delle 6 ad Albonese (Pavia), non si sono registrati feriti gravi.

Un pullman della linea Pavia-Vercelli è finito fuori strada all'altezza di Robbio (Pavia): nessuna conseguenza per le persone che si trovavano a bordo. Illesi anche i due camionisti che guidavano i tir finiti nei campi questa mattina vicino ad Albuzzano, così come il conducente del camion che è uscito di strada alla frazione Trovamala. Quest'ultimo mezzo pesante trasportava benzina e e gasolio: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il carico ed evitare un inquinamento nelle campagne.

Numerose auto sono terminate fuori strada dopo essere slittate sulla neve. I vigili del fuoco sono stati chiamati anche per spostare alberi caduti sotto il peso della coltre bianca. La situazione delle strade provinciali è migliorata grazie al cessare delle precipitazioni e all'azione dei mezzi anti-neve. Si teme ora per la possibile formazione del ghiaccio sull'asfalto, considerata la previsione di temperature particolarmente rigide (con diversi gradi sotto lo zero) durante la notte. (ANSA).