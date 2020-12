Covid: Emiliano, zona arancione per venti comuni in Puglia

(ANSA) - BARI, 07 DIC - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo l'assenso del ministro Speranza, ha istituito con ordinanza la zona arancione per venti Comuni. Si tratta di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia Bat; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; Altamura e Gravina nella Murgia barese. L'ordinanza sarà in vigore da domani 8 dicembre e fino al 14 dicembre.

Dopo l'area gialla decretata domenica per tutta la Puglia, questi 20 comuni sono stati segnalati dal dipartimento Salute della Regione - spiega il governatore Michele Emiliano - perché vi "permangono situazioni di rischio epidemiologico'". La Regione, "nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto Ristori quater, farà fronte ai ristori per le categorie interessate". (ANSA).