Covid: a Roma Comitato sicurezza, ipotesi chiusura piazze

Maggiori controlli, un contingentamento degli accessi in luoghi e strade per evitare affollamenti e la chiusura di alcune piazze abitualmente più frequentate. Sarebbero queste, secondo quanto si è appreso, le ipotesi sul tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato ieri dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi e che si svolgerà nel pomeriggio.

Alla riunione saranno presenti i vertici delle forze dell'ordine capitoline, Comune e Regione. Verrà fatto il punto sui dati del contagio e su eventuali misure da mettere in atto. Preoccupano, infatti, le scene della folla nel centro storico della Capitale e sul lungomare dello scorso fine settimana e che, complice il bel tempo, potrebbero ripetersi il prossimo weekend.