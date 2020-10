Operaio 36enne muore travolto da silos in segheria di marmo

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Un operaio di 36 anni, Nicola Iacobucci, è morto nel pomeriggio a Luni (La Spezia) mentre stava lavorando all'interno di una segheria di marmo dismessa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata da carabinieri e dagli ispettori di Asl 5, l'uomo, originario della provincia di Massa Carrara (viveva a Montignoso con la moglie e due figli), era impegnato assieme ad alcuni colleghi in operazioni di smantellamento quando all'improvviso sarebbe stato travolto da un silos all'interno del quale era presente della marmettola, materiale che deriva dalla lavorazione del marmo. L'uomo stava lavorando in subappalto insieme a tre colleghi. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati nelle difficili operazioni di recupero della salma, che rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria (ANSA).