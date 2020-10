Covid: P. soccorso Oristano riapre a pazienti non positivi

(ANSA) - ORISTANO, 29 OTT - Il Pronto Soccorso di Oristano, nel quale nei giorni scorsi si era formata una lunga fila di ambulanze in attesa, è tornato pienamente operativo e ha riaperto l'accesso anche ai pazienti con sintomatologia non riconducibile a Covid che vengono accolti nel cosiddetto "percorso pulito", subito dopo la sanificazione dei locali.

La riapertura è stata resa possibile grazie al progressivo trasferimento dei pazienti positivi al Sars Cov-2 e nel reparto Covid dell'ospedale San Martino, entrato in funzione martedì. Le operazioni di trasferimento dei pazienti, considerata la particolare condizione di essi e la necessità di effettuarle in piena sicurezza, si sono concluse ieri.

Nell'area del Pronto Soccorso dedicata ai pazienti Covid restano intanto sotto monitoraggio alcuni pazienti, per i quali sono previsti a breve trasferimenti o dimissioni. La Assl di Oristano, di concerto con l'Ares (Azienda regionale della salute), sta lavorando per attivare quanto prima il reparto Covid all'ospedale Delogu di Ghilarza.

"Voglio ringraziare gli operatori del Pronto Soccorso - ha detto la direttrice Assl Maria Valentina Marras - che questa settimana ha fatto un lavoro particolarmente gravoso e difficile, e lo ha fatto con dedizione, attenzione e umanità, garantendo un'assistenza eccezionale ai nostri pazienti. Un enorme ringraziamento va inoltre al personale medico, infermieristico, socio-sanitario, tecnico e a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita del reparto Covid con uno sforzo, in termini professionali ed umani, davvero encomiabile. Il nostro personale sta dando il massimo per fronteggiare l'emergenza, ma chiediamo a tutti i cittadini di continuare a fare la propria parte adottando comportamenti responsabili". (ANSA).