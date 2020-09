Ex Pm Palamara ascoltato dall'Anm, 'chiedo un giudizio sereno'

Luca Palamara è stato ascoltato dall'assemblea dei magistrati iscritti all'Anm sul ricorso che ha presentato contro la sua espulsione dal sindacato delle toghe - di cui è stato presidente- per gravi violazioni del codice etico. Lo ha deciso la stessa assemblea.

"La mia funzione non l'ho venduta nè a Lotti, nè a Centofanti nè a nessuno", ha precisato dubito il magistrato. "Chiedo di essere giudicato serenamente", ha proseguito, parlando all'assemblea dell'Anm. "Sono qui perche' penso che prima vengano gli interessi di tutti, della magistratura, dei colleghi che mio malgrado sono stati travolti", ha dichiarato assicurando di non aver mai voluto sottrarsi al giudizio dell'Anm e ai processi. "Il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito", ha sottolineato il magistrando intervenendo anche sulla famosa riunione all'Hotel Champagne per la nomina del Procuratore di Roma: "Non era un incontro clandestino", ha detto.

"Sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso, ma non mi sento di essere stato moralmente indegno", ha assicurato.