Francia, brucia la cattedrale di Nantes. Distrutto l'organo

Sono state domate le fiamme all'interno della cattedrale gotica di Nantes, dopo il violento incendio che si è sviluppato all'interno della chiesa. I pompieri fanno sapere successivamente che le fiamme sono state circoscritte, ma che il grande organo della cattedrale "sembra distrutto" mentre la piattaforma su cui poggia "sembra sul punto di crollare", riferiscono i vigili del fuoco sul posto, secondo i quali però i danni "non sono comparabili a quelli provocati dall'incendio che colpì due anni fa Notre-Dame di Parigi".





Tweet di Macron: 'Dopo Notre-Dame, brucia un altro gioiello', ed esprime "sostegno ai vigili del fuoco" che "si assumono i rischi".

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr