Fase2: tifosi in piazza per Bitonto in C

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Il divieto di assembramento non ha trattenuto i tifosi dal festeggiare la promozione del Bitonto calcio in serie C e si sono ritrovati in tanti in piazza, nella cittadina in provincia di Bari, dove ieri verso sera sono dovute intervenire le forze dell'ordine, sanzionandone alcuni per non aver rispettato le norme sul distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid.

"Siamo felicissimi per la promozione dell'Us Bitonto, ma vi avevo pregato di non festeggiare in piazza per i noti motivi", ha scritto su Facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, spiegando che "sono intervenute le forze dell'ordine con la polizia municipale e dopo 20 minuti sono riuscite a riportare la situazione generale in stato di sicurezza. Con qualche sanzione. Alcuni sono stati riconosciuti e credo saranno perseguiti. Mi dispiace, davvero - sottolinea il sindaco - per tutto quanto quello che ne consegue".