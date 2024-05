Europee: 23.734 studenti hanno chiesto di votare fuori sede

In occasione delle prossime elezioni Europee dell'8 e 9 giugno gli studenti fuori sede potranno votare, per la prima volta, per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza la necessità di rientrare nel comune di residenza. E sono 23.734 gli studenti che hanno avanzato regolare istanza nel previsto termine del 5 maggio scorso, informa il sito del Viminale.

Di questi, 21.166 voteranno fuori dalla propria circoscrizione elettorale di origine, presso apposite sezioni speciali che saranno istituite nei comuni capoluogo di regione e 2.568 voteranno presso il comune di temporaneo domicilio, in elenchi aggiunti, poiché appartenente alla medesima circoscrizione territoriale del comune di residenza.

Le Regioni da cui proviene il maggior numero di studenti che ha deciso di votare fuori sede sono la Puglia con 4.107 elettori, la Sicilia con 3.917 elettori, la Campania con 1.601 e la Calabria con 1.478 elettori.

Per consentire il voto dei 21.166 giovani domiciliati fuori dalla circoscrizione di residenza, i Comuni capoluogo di regione istituiranno apposite sezioni speciali che non potranno avere più di 800 elettori iscritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA