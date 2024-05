Chiusa l'A1 in Umbria, l'Italia divisa in due

E' stata chiusa in entrambe le direzioni l'A1 nel tratto tra Fabro e Orvieto dove un incendio ha interessato un autotreno sulla carreggiata sud, sulla quale il transito è stato subito bloccato. Anche le corsie verso nord sono state invase dal fumo. Il traffico è stato quindi bloccato dalla polizia stradale per consentire ai vigili del fuoco in arrivo in rinforzo a quelli già presenti di operare sull'intero tratto. Sul posto anche il personale di Autostrade.

L'autotreno trasportava gomma industriale e per spegnere le fiamme sono impegnati i vigili del fuoco con 12 unità di personale e con quattro mezzi.



