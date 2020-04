M.Infettive S.Martino, guariti 60 su 125

(ANSA) - GENOVA, 1 APR - Dall'inizio dell'emergenza Covid sono guariti 60 su 125 dei ricoverati del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, con dimissioni dal reparto oppure con l'attestazione del doppio tampone negativo. Sono i dati riferiti dal primario Matteo Bassetti, secondo quanto spiega la direzione sanitaria. Al San Martino in Malattie infettive attualmente sono ricoverati 39 malati ad alta priorità di cura, dei 309 pazienti Covid totali.

Altri 43 pazienti sono nelle 3 rianimazioni del Policlinico, 7 pazienti sono in sub intensiva. 30 sono al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 al quinto piano della palazzina laboratori, 53 gestiti al primo piano del pronto soccorso, 28 al Maragliano, dove sono dedicati al Covid 2 piani della struttura.