Photoansa 2024: da Trump ai Giochi, un anno di grandi eventi

Donald Trump che indica il suo popolo, riunito nel quartier generale di West Palm Beach, in Florida, consegnandogli simbolicamente la vittoria nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Si apre con questa immagine il libro Photoansa 2024, che racconta, attraverso le foto dell'agenzia di stampa, gli eventi principali dell'anno che sta finendo.

Video Photoansa, presentato a Roma il libro con le immagini dell'anno

Ci sono la sofferenza e la distruzione provocate dalle guerre, da Gaza all'Ucraina, che fanno ormai parte del nostro quotidiano e sembrano allontanare sempre più il sogno di pace inseguito dal dopoguerra.

C'è l'Europa al voto, divisa, smarrita, che prova a fatica a riaffermare il proprio ruolo nel panorama mondiale. Ci sono le nostre città, come Valencia, che non appaiono più in grado di reggere la forza d'urto di un clima che cambia.

Alcune di queste immagini sono state proiettate al Maxxi, dove si è svolta la presentazione del volume con i vertici dell'agenzia - il presidente Giulio Anselmi, l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu - e rappresentanti del mondo della politica, della scienza, dello sport e dello spettacolo.

A partire dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato del ruolo dell'Italia nel nuovo contesto internazionale, sottolineando che raggiungere il 2% di spese per la difesa sul pil 'non è una scelta politica, ma un obbligo'.

Video Nato, Crosetto: 'Saremo obbligati a raggiungere il 2, se non il 3%'

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, in una videointervista trasmessa nel corso dell'evento, non ha nascosto la preoccupazione per i cambiamenti climatici, invitando i governi a fare sempre più la propria parte.

Tra le immagini, contenute nel libro e mostrate nel corso dell'evento, anche quelle dei Giochi Olimpici, che svelano la grinta, la delusione e la gioia degli atleti impegnati a Parigi. A raccontarle sono stati Martina Caironi e Giacomo Perini, due dei principali rappresentanti del movimento paralimpico italiano. 'La realtà non è inclusiva - ha detto la prima - Milano-Cortina è un'occasione per fare un passo in avanti e portare atleti con disabilità da tutto il mondo in Italia'.

Spazio anche ai 70 anni della tv, da Indietro Tutta a Ballando con le Stelle. A parlarne è stato Renzo Arbore che ha ricordato alcuni dei suoi storici programmi, tra radio e tv, sottolineando che nella televisione di oggi è difficile trovare trasmissioni che facciano ridere come quelle di un tempo e annunciando che dal 9 gennaio andrà in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai2, in un programma pensato insieme a Gegè Telesforo, dal titolo 'Come ridevamo'. Poi ha elencato alcuni dei talenti che ha lanciato, tra cui Milly Carlucci che in un video di saluto ha augurato a tutti un 2025 di belle notizie.

Per la ventesima edizione la raccolta regala anche alcuni scatti iconici di questa prima parte di millennio: da Aylan Kurdi, il bambino spinto dalle onde su una spiaggia turca, simbolo delle migliaia di morti nel Mediterraneo, al fulmine che sfiora la cupola di San Pietro nel giorno della rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, alla nave Costa Concordia che affonda davanti al Giglio.

Photoansa 2024 sarà presentato ancora mercoledì alle 17 a Palazzo Lombardia a Milano, anche in diretta streaming su ANSA.it.

