Photoansa 2024 presentato a Milano, un anno in foto dall'economia allo sport

Dal presidente del Tribunale di Milano Fabio Roja all'étoile della danza Roberto Bolle, dal presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro al comico Giacomo Poretti fino agli atleti medagliati a Parigi 2024 Alice Bellandi e Simone Barlaam, a Roberto Groppelli, sindaco di Roncadelle, piccolo paese nel Bresciano diventato 'capitale' dello sport con tre medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi. Sono alcuni degli ospiti della presentazione milanese del libro Photoansa 2024, che racconta con le foto dell'agenzia di stampa tutti gli eventi principali dell'anno che sta per finire.

L'evento di presentazione del libro a Milano, a Palazzo Lombardia.

Non può mancare, inevitabilmente, la paura e la sofferenza sui volti di tutti coloro costretti a subire la distruzione della guerra, da Gaza all'Ucraina, ma anche l'incertezza di un'Europa che ha rinnovato i suoi organi con le elezioni davanti, però, a uno scenario globale in evoluzione e sempre più complesso.

Dalla devastazione delle catastrofi climatiche, a partire dalle inondazioni di Valencia, dove in 8 ore è caduta la pioggia di un anno, alle foto dei grandi della terra riuniti in Italia al G7 insieme al Papa fino ai trionfi del tennista azzurro Jannik Sinner e ovviamente al ritorno del presidente americano Donald Trump al termine di una folle campagna elettorale.

Alcune di queste foto sono state proiettate al Belvedere di Palazzo Lombardia, dove si è svolta la presentazione milanese del libro, dopo quella romana al Maxxi, con i vertici dell'agenzia - l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu - e la presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il governatore ha fotografato la situazione economica sottolineando quello è il ruolo economico della Lombardia in uno scenario globale complesso, reso ancora più complicato dalla crisi della Germania: "Quest'anno abbiamo avuto un Pil positivo, qualche rallentamento c'è stato pur rimanendo ai vertici. Il merito - ha spiegato - va agli imprenditori che hanno una capacità di intrepretare le esigenze del mercato che è unica. Dalla fine del Covid allo scorso anno abbiamo avuto l'incremento del Pil più alto di tutta l'Europa".

Ci sono "tante incognite" ha ammesso il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, ricordando però che l'Italia "non sta andando male" con una previsione di aumento del Pil dell'1%. Sala si è invece soffermato sui problemi che affliggono tutte le grandi città come Milano, a cominciare dal tema della casa, con il Comune che si è dato l'obiettivo di mettere a disposizione 10mila nuovi alloggi a prezzi accessibili. Per il sindaco, però, c'è anche una questione di agibilità politica: "Una volta la politica non aveva i vincoli di bilancio che ci sono oggi, aveva molta più libertà, poteva incidere di più - ha osservato -. Oggi i problemi sono molto complessi".

Di pace e cultura ha parlato Roberto Bolle che a maggio porterà in Italia per la prima volta il balletto di Mauro Bigonzetti, in collaborazione con il Maggio Fiorentino, il 12 maggio a Firenze e poi al Tam di Milano.

Fra le tragedie di questo 2024, c'è stata quella dei femminicidi. "Il giorno dell'erogazione dell'ergastolo in corte d'Assise a Milano" a cui è stato condannato Alessandro Impagnatiello per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, ha spiegato Roia, "è stato triste, abbiamo perso tutti perché quello, come altri femminicidi, vanno evitati. Non è un problema che si risolve nelle aule di giustizia ma che si risolve con la collaborazione di tutti".

Al PhotoAnsa c'è stato spazio anche per uno dei temi economici di giornata, ossia il nuovo possibile contributo da 400 milioni che il governo sta pensando di chiedere alle banche per finanziare il taglio dell'Ires per le imprese: "È importante che parliamo con il governo e vediamo che cosa si può fare senza compromettere la forza del sistema bancario italiano che è anche la forza del Paese, perché qui ci sono i risparmi degli italiani che vengono convertiti in investimenti" ha commentato Gros-Pietro.

