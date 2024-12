Photoansa 2024, la presentazione al Maxxi con il ministro Crosetto

Al via a Roma al Maxxi la presentazione del libro Photoansa con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Per lo spettacolo partecipano Renzo Arbore e la storica conduttrice Rai Rosanna Vaudetti. Per lo sport la velista Caterina Banti e gli atleti paralimpici Martina Caironi e Giacomo Perini. Presenti i vertici dell'ANSA: il presidente Giulio Anselmi, l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu.

Il libro Photoansa sarà presentato anche l'11 dicembre, alle 17, a Milano, a Palazzo Lombardia, con il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia. Per lo sport la judoka Alice Bellandi, l'atleta paralimpico Simone Barlaand e il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli. Per lo spettacolo Roberto Bolle.

Gli eventi di Roma e Milano sono trasmessi in diretta streaming sul sito ANSA.it

