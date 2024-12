Arriva Photoansa 2024, da Trump alle guerre: il mondo col fiato sospeso

Un anno segnato dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che apre nuovi scenari negli equilibri mondiali e sul futuro delle guerre in corso.

Immagini di sofferenza e distruzione, da Gaza e dall'Ucraina, che fanno ormai parte del nostro quotidiano e che sembrano allontanare sempre più il sogno di pace inseguito dal dopoguerra.

Un'Europa al voto, divisa, smarrita, che prova a fatica a riaffermare il proprio ruolo nel panorama mondiale, mentre le nostre città, come Valencia, non appaiono più in grado di reggere la forza d'urto di un clima che cambia. C'è questo e molto altro nel libro Photoansa 2024, che per la ventesima edizione regala alcune immagini degli anni precedenti, diventate icone di questo inizio di millennio.

"Cresce l'insicurezza sul futuro e sull'immediato avvenire al termine della campagna elettorale più nutrita d'odio che si ricordi: le imprese passate di Trump, fino al picco dell'occupazione del Campidoglio, non sono tali da rasserenare - scrive il presidente dell'ANSA Giulio Anselmi nella prefazione -. Sulle conseguenze dell'aggressione scatenata da Putin contro l'Ucraina e sul Medio Oriente si aprono nuovi interrogativi, che occupano i capitoli successivi del libro fotografico dedicato al 2024 e acuiscono un'angoscia sempre più estesa che coinvolge la Russia, la Cina e divampa in Medio Oriente, da Gaza al Libano, agli attacchi di Israele ai caschi blu. Dietro la cronaca si scorge l'incrinarsi di equilibri consolidati. La stessa idea di democrazia liberale è indebolita e messa in discussione: saranno in grado di reggere le nostre istituzioni? L'economia globale ci riserverà altre cattive sorprese?" .

La foto di apertura è del 6 novembre, quando Donald Trump, eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti, indica il suo popolo, riunito nel quartier generale di West Palm Beach, in Florida, consegnandogli simbolicamente la vittoria. A loro si rivolge alzando il pugno subito dopo l'attentato fallito del 13 luglio al comizio di Butler, con loro si confonde quando serve al McDonald's, posa con l'elmetto dei metalmeccanici o balla sul palco, mentre l'entusiasmo per la candidatura di Kamala Harris, sostenuta dallo star system, appare inevitabilmente effimero.

Immagini lontane da quelle del capitolo delle due guerre, dove i bambini di Gaza, affamati, sudici, senza scarpe, sopravvivono tra le macerie, mentre una di loro posa con un abito bianco da sposa, quasi a riaffermare il desiderio di vita.

Nel frattempo in tante parti del mondo si va al voto, Europa compresa, e le immagini di gente in fila ai seggi e piazze piene richiamano la forza della democrazia, minacciata dalle autocrazie e dal potere incontrollabile dei colossi dell'economia. A unire il mondo ci sono i Giochi Olimpici di Parigi, che nelle foto svelano le meraviglie di corpi in tensione, delusione e gioia, e il saluto ad Alain Delon, definito dal Figaro e da le Parisien "L'ultimo samurai", che posa solo o con le attrici più affascinanti del suo tempo.

L'Italia, invece, si ritrova tutta nelle immagini dei 70 anni della tv da Indietro Tutta a Ballando con le Stelle. L'ultimo capitolo è una raccolta di alcuni scatti iconici degli ultimi venti anni, dal bambino spinto dalle onde su una spiaggia turca, simbolo delle migliaia di morti nel Mediterraneo, al fulmine che sfiora la cupola di San Pietro, alla nave Costa Concordia mentre affonda davanti al Giglio, che testimoniano la forza della fotografia nel raccontare il mondo.

Photoansa 2024 sarà presentato il 9 dicembre alle 17.00 a Roma, al Maxxi, con il ministro della Difesa Guido Crosetto e il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Per lo spettacolo Renzo Arbore e la storica annunciatrice e conduttrice Rai Rosanna Vaudetti. Per lo sport la velista Caterina Banti e gli atleti paralimpici Martina Caironi e Giacomo Perini.

L'11 dicembre, sempre alle 17.00, appuntamento a Milano, a Palazzo Lombardia, con il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia. Per lo sport la judoka Alice Bellandi, l'atleta paralimpico Simone Barlaand e il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli. Per lo spettacolo Roberto Bolle.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su ANSA.it.



