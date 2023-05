Gestione depuratori Amap, Gdf sequestra beni per 20 milioni

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della locale ufficio della procura europea ,nei confronti dell'Amap di Palermo, società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia.

Il provvedimento riguarda anche vertici dell'azienda: il direttore generale Giuseppe Ragonese, 63 anni, e l'amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, in carica dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019, e il suo successore nell'incarico, Alessandro Di Martino, 53 anni. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravato dalla qualifica di "incaricati di pubblico servizio".

Secondo le indagini dei finanzieri avrebbero causato un danno superiore a 100mila euro agli interessi finanziari dell'unione europea. (ANSA).