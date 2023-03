++ G.Costiera, continue chiamate ong intralcio ai soccorsi ++

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Le continue chiamate dei mezzi aerei ong hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato". Lo scrive la Guardia Costiera in una nota. "Allo stesso modo, l'episodio citato dalla ong Ocean Viking e riferito ai presunti spari della guardia costiera libica nella loro area Sar, non veniva riportato al Paese di bandiera, come previsto dalle norme, bensì al Centro di coordinamento italiano, finendo anche questo col sovraccaricare il Centro in momenti particolarmente intensi di soccorsi in atto". (ANSA).