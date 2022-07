Musumeci, in Sicilia eccellenze per hub 'turismo sanitario'

(ANSA) - SIRACUSA, 01 LUG - "Noi crediamo che la Sicilia possa diventare anche un hub per il turismo sanitario. Siamo il baricentro del Mediterraneo, con un miliardo di euro di investimenti in edilizia sanitaria e 800 milioni già programmati con il Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci al Forum Meridiano Sanità Sicilia al Castello Maniace di Siracusa.

"Ormai la competizione - ha aggiunto il governatore - si vince sulla capacità di innovarsi e sulla capacità di digitalizzare il sistema. Noi partiamo da tre e non da zero. E abbiamo alcuni esempi significativi come Ismett o l'ospedale Cannizzaro.

Abbiamo avviato una procedura di digitalizzazione anche per l'emergenza con 118".

Musumeci ha ricordato il gap per le isole minori: "Serve una nuova norma - ha affermato - che disciplini il sistema sanitario nelle isole minori. Non è possibile lasciare ai medici, anche vincitori di concorso, la possibilità di abbandonare l'isola in qualunque momento. E un servizio prioritario, essenziale, previsto dalla Costituzione. Serve una legge che leghi il vincitore di un concorso al territorio almeno per cinque anni.

Questo è un obiettivo al quale tutti i presidenti di Regione con isole minori stiamo lavorando perché siamo spettatori inermi di un processo che non è più tollerabile". (ANSA).