Scuola: 68 istituti siciliani utilizzano app contro bullismo

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - Sono più di 400 gli Istituti Scolastici in Italia che hanno scelto la App Convy School, la prima per prevenire bullismo e cyber bullismo che garantisce la totale riservatezza ai referenti scolastici e agli studenti che denunciano. La maggioranza delle scuole aderenti al progetto - in tutto 68 - si trova in Sicilia (18%): in prevalenza a Caltanissetta (11), Palermo ed Enna (10), Messina (9), Siracusa (8) e Trapani (7). E ancora: Catania (5), Agrigento e Ragusa (4) Le scuole aderenti al progetto possono beneficiare di un anno di trial gratuito della App, che viene scaricata e installata su una postazione dedicata - un Pc collocato in segreteria o in un'aula presidiata - che consentirà ai referenti scolastici anti-bullismo di ricevere i messaggi di alert e di denuncia sia dei ragazzi vittime di bullismo, che degli eventuali testimoni. In questo modo i docenti possono individuare eventuali criticità, monitorarle e, se necessario, intervenire. Ma non solo: il software racchiuso nella App è dotato di una intelligenza semantica che percepisce il "tono di voce" dei diversi messaggi anche in base alle parole utilizzate e alla struttura delle frasi, contrassegnandoli con semaforo verde o rosso in base al livello di gravità della segnalazione dei ragazzi. Il sistema di crittografia militare sul quale si basa la App garantisce massima sicurezza agli studenti che denunciano le vessazioni fisiche o psicologiche e ai docenti: i messaggi sono criptati, non è possibile visualizzare i numeri di cellulari, ma solo estrapolare dati statistici generali.

Inoltre, dopo soli 5 secondi i messaggi si auto cancellano, per evitare che i bulli possano vederli nel caso in cui sottraggano i cellulari alle vittime.

Possono usare la App solo gli studenti il cui numero di cellulare sia stato abbinato al numero di licenza della Scuola di appartenenza. Fra i partner del progetto Convy School figurano: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Lega Pro, Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Fondazione Torino Wireless, F.I.R.

Italia (Federazione Italiana Rugby). (ANSA).