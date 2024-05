Calcio: Palermo-Ascoli 2-2, ancora una beffa per Mignani

Ancora un pareggio in rimonta per il Palermo di Michele Mignani che si fa raggiungere dall'Ascoli a tempo scaduto. Al Barbera finisce 2-2 per effetto delle reti realizzate da Brunori e Soleri per i rosanero e della doppietta di Caligara per i bianconeri marchigiani. Con questo risultato i rosanero ottengono la qualificazione matematica ai playoff, ma escono dal Barbera fra i fischi dei tifosi che hanno contestato per tutta la partita.

Mignani schiera Desplanches dal primo minuto al posto di Pigliacelli in porta; in difesa ci sono Nedelcearu, Lucioni e Ceccaroni; Diakitè prende posto sulla fascia destra a centrocampo con Ranocchia, Gomes, Segre e Lund; in attacco Soleri e Brunori.

Passano 46" e il Palermo va in vantaggio: lungo lancio di Lucioni, Soleri stacca di testa, mantiene il possesso del pallone e serve Brunori sulla destra che calcia in porta senza lasciare scampo al portiere dell'Ascoli Vasquez. Si gioca in un clima surreale per l'assenza degli ultrà rosanero che contestano la squadra e si perdono il gol del vantaggio. Al loro ingresso sugli spalti dopo 15' inizia un lancio di petardi che costringe l'arbitro a fermare il gioco per qualche minuto. Si riprende a giocare e pareggia l'Ascoli al 27' con un colpo di testa di Caligara su cross di Celia. Ci pensa Soleri con un colpo di testa in tuffo su assist in acrobazia di Segre a riportare il Palermo in vantaggio.

Nel secondo tempo la partita stenta a decollare, Mignani è costretto a sostituire in avvio di ripresa Gomes con Henderson per infortunio, poi Ranocchia con Di Francesco per crampi, quindi nel tentativo di tenere lontano l'Ascoli dalla propria porta Brunori con Mancuso, Nedelcearu con Stulac e Ceccaroni con Marconi. Ma la beffa arriva al terzo dei cinque minuti di recupero con Caligara che da fuori area scocca un tiro imparabile per Desplanches che si insacca all'angolino per il definitivo 2-2.



