Migranti: quattro sbarchi in nottata a Lampedusa

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 4 barchini, sono giunti 166 migranti.

Ieri, nell'arco di circa 15 ore, c'erano stati invece 8 approdi, per un totale di 272 persone. Di fatto, complice il mare calmo, in meno di 24 ore sono sbarcati 438 migranti.

Al momento, dopo il trasferimento di 200 migranti che sono già giunti a Porto Empedocle e portati all'hotspot di contrada Caos, nella struttura di primissima accoglienza e pre-identificazione di Lampedusa ci sono 240 migranti. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha già disposto lo spostamento di altre 200 persone con il traghetto di linea "Sansovino" che giungerà in serata sempre a Porto Empedocle.





