ANSA-IL-PUNTO/COVID Musumeci, Sicilia vira verso il giallo

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - La Sicilia chiederà al governo nazionale di passare dalla prossima settimana dalla fascia arancione a quella gialla, "grazie ai dati confortanti che stiamo raccogliendo", spiega il governatore Nello Musumeci, che sottolinea la diminuzione del numero dei ricoveri (oggi sono 1.236, 42 in meno rispetto a ieri; 165 in terapia intensiva, cinque in meno rispetto alle scorse 24 ore), dei contagiati e, non ultimo, un indice Rt che è attorno allo 0,60, anche se va ancora certificato.

Il governatore proverà anche a spuntare con il governo l'apertura, per il fine settimana che si conclude con la festa di San Valentino, l'apertura fino alle 22 di ristoranti ed esercizi che somministrano cibo. E nel clima di ottimismo rientra la possibilità di acquisto in proprio, da parte della Regione, di dosi di vaccino: se arrivasse il disco verde da Roma saremmo pronti. La volontà espressa dal collega Zaia in Veneto noi l'abbiamo espressa da cinque-sei giorni", ricorda Musumeci.

Intanto, sono 760 i nuovi positivi in Sicilia, su 21.602 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco più del 3,5%, in leggera risalita rispetto a ieri. La regione è ottava nel contagio di oggi e scende di una posizione rispetto a ieri. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.783. Il grosso dei contagi odierni (374, quasi la metà del totale) si registra a Palermo.

Sul fronte dei vaccini, la Fondazione Gimbe assegna alla Sicilia una percentuale di immunizzati del 2,01% della popolazione (2,04% la media nazionale) fino al 9 febbraio. Il 73% dei vaccini è stato somministrato a operatori sanitari e il 22% a personale non sanitario. Solo il 5% agli anziani nelle Rsa.

