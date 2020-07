Trasporti: a Palermo biglietto unico integrato bus-metro

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - Il biglietto unico integrato tra Amat e Trenitalia diventa realtà L'iniziativa è stata presentata a palazzo d'Orleans, con tutti i vertici dell'amministrazione Musumeci, di Trenitalia e del Comune. Si tratta di un ticket unico per utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici della città. Costerà 5 euro e 50 centesimi.

Il biglietto unico sarà esteso anche a Catania e Messina.

Dall'autobus alla metropolitana. In altre città è in vigore già da anni, nel capoluogo siciliano c'è stato, nel corso del tempo, qualche intoppo di troppo. Una promessa però è stata mantenuta, come aveva anticipato lo scorso dicembre, proprio in città, l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, durante la presentazione dei risultati ad un anno della riapertura del passante. (ANSA).