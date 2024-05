Tajani, 'le armi italiane da usare solo dentro l'Ucraina'

"Tutto il materiale militare che inviamo è destinato ad essere usato solo dentro il territorio dell'Ucraina. Non diamo materiale che possa essere usato al di là dei confini dell'Ucraina. Noi non siamo in guerra con la Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Gorizia. "Non credo che Macron voglia fare la guerra alla Russia, si chieda a lui che cosa vuole fare. Le decisioni della Nato vengono prese dalla Nato e noi siamo parte della Nato. Noi non siamo in guerra con la Russia e siamo contrari ad inviare militari a combattere contro i russi", ha aggiunto il ministro rispondendo ai giornalisti.



