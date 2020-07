Trasporti: Cimino,biglietto unico frutto sinergia Trenitalia

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - "Il biglietto integrato Amat e Trenitalia è un altro grande risultato dell'azienda trasporti palermitana che è stata possibile grazie alla fattiva condivisione con Trenitalia, l'impegno serio e propositivo del governo della città con il governo della Regione". Lo ha detto Michele Cimino presidente dell'Amat, azienda di trasporto pubblico di Palermo, alla presentazione del biglietto unico autobus treno nel corso di una conferenza stampa.

"Il biglietto - ha spiegato - avrà una fase sperimentale di un anno e poi a giugno prossimo tireremo le fila per una naturale verifica e stabilire se ci sono dei cambiamenti da apportare. Stiamo lavorando anche alla possibilità di realizzare degli abbonamenti. Certo in questo periodo con le ordinanze anticovid il servizio pubblico sta soffrendo. Siamo in attesa delle nuove ordinanze che possano consentire una maggiore capienza nei mezzi pubblici che perora è al 60%". (ANSA).