Crosetto, 'su Toti non capisco, soldi presi regolarmente'

"Ho l'abitudine di leggere le carte, e quando ho letto le contestazioni a Toti non ho ben capito.

Tutti pensano che sia stata messa in arresto una persona che ha preso dei soldi per se stesso. Quando poi si scopre che li ha presi regolarmente denunciandoli per una campagna elettorale diventa difficile capire come faccia ad essere un corrotto. Si è autodenunciato con i soldi della campagna elettorale?". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a L'Aria che tira su La7. "Bisogna capire - ha concluso -. Sono garantista, come lo sarei per Emiliano o per un governatore del Pd".



