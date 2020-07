Trasporti: Orlando, bene collegamento Punta Raisi-Cefalù

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - "Il modo migliore per esprimere un apprezzamento è dire 'finalmente'. Abbiamo realizzato quello che era il desiderio di chi sostiene la mobilità sostenibile. Credo che sia una importante collaborazione, finalmente si integrano i servizi ferroviari con quelli dell'Amat. L'Amat diventa sempre più un'azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale, che va dal car sharing al biglietto unico, e basterebbe questo per ricordare che con le linee di tram realizzate e quelle da realizzare sarà un ulteriore incremento della mobilità sostenibile". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orleans sul biglietto unico bus treno che si può acquistare da domani a Palermo.

"Credo che sia importante - ha aggiunto il sindaco - così come è importante quello che viene annunciato, il collegamento diretto dell'aeroporto di Punta Raisi con Cefalù, come sindaco della città metropolitana esprimo apprezzamento perché questo sarà un importante contributo di promozione dell'aeroporto di Palermo ma anche di Cefalù come meta turistica". (ANSA).