Trasporti: Musumeci, in Sicilia servono treni veloci

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - "Non abbiamo bisogno di alta velocità nell'Isola. I nostri treni vanno in media a 75 chilometri orari, nel resto della nazione a 150. Ecco noi vorremmo già si raggiungesse questo risultato". Lo ha detto il presidente Nello Musumeci rivolto a Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, collegato in videoconferenza nel corso della presentazione del biglietto unico. "Lo so che poi Iacono mi dice che loro si occupano di treni e non di infrastrutture - aggiunge Musumeci - Ma questa è una vertenza aperta con le ferrovie italiane. A noi servono ferrovie e strade sicure e velocizzare i trasporti". (ANSA).