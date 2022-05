"Summer is Back", slogan vincente per Santa Maria La Palma

Freschezza e bollicine per brindare all'arrivo dell'estate. La Cantina Santa Maria La Palma di Alghero vince il premio nazionale per la comunicazione. La campagna pubblicitaria Akènta: "Summer is Back", firmata dall'agenzia Quom3, si è classificata al primo posto nella sezione affissione esterna alla 26/a edizione di Mediastars, tra i più importanti riconoscimenti per il settore. E' stata apprezzata dalla giuria di esperti la proposta di raffigurare una bottiglia di Akènta, nella versione spumante e spumante rosé, con la forma di un gelato su stecco. Per suggerire l'idea di freschezza e leggerezza e salutare l'estate alle porte, con un bel brindisi. Un importante riconoscimento per una campagna pubblicitaria totalmente Made in Sardinia: la direzione creativa è firmata da Alberto Deiana e Paola Governatori.

Deiana ha curato anche l'art direction e la parte copy, mentre l'illustrazione è di Bruno Haver. La campagna ha avuto un collegamento su più supporti cartacei e sui media digitali, con un sito web curato dall'agenzia algherese Web Project e una distribuzione sui social media gestita da Claudio Simbula.