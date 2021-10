Vino: Gambero Rosso, Bentu Luna cantina emergente 2022

(ANSA) - ORISTANO, 10 OTT - La Guida Vini d'Italia 2022 del Gambero Rosso premia Bentu Luna. E' la Cantina emergente 2022.

Un altro importante traguardo per l'azienda vinicola di Neoneli (Oristano) che, nel suo anno di esordio, ha conquistato i Tre Bicchieri con Sobi 2019, rosso di Sardegna da vecchie vigne tra i 35 e i 70 anni allevate ad alberello.

L'attività di Bentu Luna, progetto enologico di Gabriele Moratti guidato dall'Ad Gian Matteo Baldi, si sviluppa tra il Mandrolisai e il Barigadu, nelle province di Oristano e Nuoro: il paesaggio policolturale del Mandrolisai è uno dei quattordici in Italia iscritti al Registro nazionale dei Paesaggi rurali di interesse storico, l'unico della regione Sardegna, in virtù del fatto che negli ultimi 200 anni la destinazione del suolo è rimasta invariata.

"In questa zona vitivinicola di alta collina e montagna incontaminata, gli antichi filari frutto di una cultura millenaria rischiano di essere abbandonati - dichiara Giuseppe Carrus, vice curatore della Guida, nel motivare l'assegnazione del premio Cantina Emergente - se non supportati da progetti seri e lungimiranti come questo, capaci di rendere il giusto valore economico e sociale alla terra stessa".

Sono quattro i vini di Bentu Luna recensiti nella Guida: oltre al Sobi 2019 anche Unda 2020, Vermentino di Sardegna, il Mandrolisai Mari 2019 e Susu 2019 da uve Cannonau. "Il premio è un'esortazione a proseguire in questo 'umanesimo del vino' che portiamo avanti a Bentu Luna - ha commentato Gian Matteo Baldi - al centro l'essere umano e la sua capacità di interpretare la natura secondo creatività e scienza. Il riconoscimento ottenuto conferma inoltre come vincente la scelta del team di Bentu Luna: una struttura snella e intergenerazionale nella quale giovani professionisti si affiancano a consulenti esterni di caratura internazionale". (ANSA).