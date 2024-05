Patto per valorizzare storia e cultura della Sardegna romanica

Protocollo d'intesa tra Confapi e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. È stato siglato nella sede cagliaritana della Confederazione italiana della piccola e media industria.

Dopo la firma del documento, il presidente di Confapi Sardegna Giorgio Delpiano e il presidente della Fondazione "Sardegna Isola del Romanico", Antonello Figus, hanno illustrato gli obiettivi dell'iniziativa. Il primo traguardo da raggiungere: valorizzare con finalità di promozione imprenditoriale, in particolare nei settori della cultura e del turismo, le opportunità che si aprono nei numerosi territori interessati dalla presenza di siti romanici. La Fondazione, costituita nel 2021 (aderiscono 70 comuni della Sardegna) e l'associazione di promozione sociale "Itinera Romanica - Amici del Romanico", perseguono finalità di sostegno, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico rappresentato dal Romanico che in Sardegna annovera oltre 200 siti di rilevante interesse storico, religioso e culturale.

Confapi Sardegna, associazione di rappresentanza delle Pmi, ha da tempo avviato collaborazioni anche con altri enti di promozione culturale nella convinzione- si legge in una nota- che queste intese siano il connubio virtuoso tra imprenditoria e valori immateriali, sia storici che identitari, la cui diffusione possa favorire la creazione di nuove imprese e il rafforzamento del tessuto produttivo isolano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA