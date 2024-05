Esposto alla Procura di Cagliari per fermare il Thyrrenian link

Un esposto alla procura della Repubblica di Cagliari per bloccare espropri per il Thyrrenian link nelle campagne di Selargius. È stato presentato questa mattina dal comitato che si oppone al progetto di Terna, destinato a collegare la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana attraverso un doppio cavo sottomarino: un nuovo corridoio elettrico al centro del Mediterraneo.

Il reclamo è ricco di indicazioni dettagliate e riferimenti di legge. Ma in sintesi punta sul fatto che durante la fase del procedimento autorizzativo non ci sarebbe stata una consultazione pubblica. "Le amministrazioni - ha spiegato Rita Corda in rappresentanza del comitato - devono amministrare con il consenso dei cittadini, a maggior ragione quando il progetto li coinvolge direttamente ed è di grande impatto come questo del Thyrrenian link. Ci opporremo in ogni modo", promette.

Gli operai però sono già entrati in azione. E proprio la settimana scorsa ci sono stati momenti di tensione tra chi si sta occupando dei lavori e i rappresentanti dei comitati. Un manifestante ha anche occupato una trivella utilizzato dagli operai.

Il comitato ha già chiesto un incontro con tutti i sindaci dei comuni coinvolti nel Tyrrhenian Link. Obiettivo: portare la questione all'attenzione della presidente della Regione Alessandra Todde in vista di una possibile via di uscita a livello nazionale.



