Calcio: Cagliari coi viola senza Makoumbou, Dossena e Jankto

Claudio Ranieri va via. Ma c'è ancora una partita da giocare con il tecnico in panchina.

Nell'anticipo di domani sera all'Unipol Domus contro la Fiorentina tre assenze sicure: lo squalificato Dossena e gli infortunati Jankto e Makoumbou. Ed è necessario anche fare i conti con le condizioni di Mina, uno di quelli che in queste giornate ha stretto i denti ma che non sta esattamente benissimo.

Al difensore colombiano farebbe piacere giocare visto che dall'altra parte c'è la sua ex squadra che sino a gennaio lo ha utilizzato davvero con il contagocce. In preallarme naturalmente Obert, Hatzidiakos e Wieteska.

Potrebbe esserci spazio, invece, per i veterani Mancosu e Pavoletti, tornati da qualche settimana nel gruppo anche se non ancora al cento per cento. In generale sarà comunque turn-over anche con i giocatori destinati a tornare alla casa madre come Oristanio e Petagna.

Intanto nuovo bagno di folla questo pomeriggio per l'allenamento a porte aperte allo stadio. Sold out la curva nord, per accogliere i tifosi è stata aperta anche la sud. Verso il tutto esaurito anche la sfida di domani sera.



