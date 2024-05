San Teodoro patria del nuoto, torna Swim The Island Sardegna

Il fine settimana dell'8-9 giugno, la spiaggia La Cinta, a San Teodoro, ospiterà Swim the Island Sardegna, la prima delle tre date del circuito swim The Island organizzata da Three Experience e Trio Eventi col supporto del Comune di San Teodoro e di TNatura Events. Una serie di gare, competitive e non, che permetteranno ai nuotatori di misurarsi con le distanze e le formule a loro più congegnali - compresa la Short di 1800 metri valida per la Coppa Italia Acsi -in una delle località marine più amate e rinomate a livello nazionale e internazionale. Le iscrizioni, già aperte, chiuderanno lunedì 3 giugno.

Si comincia sabato 8 con la Sprint Challenge - 800 metri, competitiva con un turno di qualificazione e una finale. Lo stesso giorno, ma la Family/Team 800 metri, gara non competitiva a squadre. Non competitiva anche la MWM Relay, staffetta composta da due nuotatori uomini e una donna che dovranno percorrere tutti, e per intero, il percorso di 800 metri. Grande attesa per la Short Swim di 1800 metri, competitiva valida per la Coppa Italia Acsi. Competitiva anche la Combined Swim 1800+3200 metri, in cui gli iscritti dovranno cimentarsi prima nella Short (1800 m) e poi nella Classic (3200 m). Chiusura con Sunset Swim, nuotata di 1100 metri non competitiva all'ora del tramonto.

Domenica 9 due gare agonistiche: la già citata Classic Swim di 3200 metri, e la Long Swim di 6000 metri.



