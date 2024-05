Calcio, musica e solidarietà per la statua di Gigi Riva

Calcio, musica e solidarietà.

Anche per raccogliere fondi per la statua dedicata a Gigi Riva al Lazzaretto di Sant'Elia. L'obiettivo è proprio quello di rendere omaggio ancora una volta al numero undici rossoblu e della Nazionale con un'opera d'arte che possa essere insieme una celebrazione del campione, ma anche ricordo per i tifosi e meta di pellegrinaggio per turisti. La manifestazione è in programma lunedì all'Arena Eventi della Fiera di Cagliari.

La serata è stata presentata questa mattina: tra gli ospiti anche Gigi Riva, bomber del Cagliari anni Settanta-Ottanta, Diana Puddu, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Senior e Andrea Mura, il velista sardo che ha concluso qualche settimana fa il mondo in solitaria.

"Un onore poter rendere omaggio, assieme a Bruno Corda, ad un grande come Gigi Riva. Questo progetto è importante non solo per il ricordo dell'uomo che era Riva ma anche per la macchina solidale che si metterà in moto - ha sottolineato Elizabeth Rijo, tra le organizzatrici della manifestazione - In base a quanto riusciremo a raccogliere, oltre alla realizzazione della statua, vorremmo destinare alcuni fondi anche all'associazione Vivere di Decimomannu". Parteciperanno all'evento anche Piero Marras, i Collage, Pago e alcuni giocatori rossoblù di ieri e di oggi. La serata è patrocinata da Ussi, giornalisti sportivi, Comune di Cagliari e Camera di Commercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA