Incendio in uno stabile occupato da migranti a Cagliari

È doloso l'incendio divampato questa mattina all'alba nello stabile occupato da migranti in via Riva di Ponente a Cagliari. I carabinieri hanno identificato il presunto autore, che ora è in caserma per essere sentito. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe appiccato le fiamme a seguito di alcune incomprensioni e litigi con un altro migrante che dormiva nella struttura. I militari stanno anche verificando l'ipotesi che lo stesso abbia appositamente chiuso l'acqua prima di dare fuoco alle masserizie e ai rifiuti accumulati all'interno dell'edificio.

Le fiamme, innescate poco prima delle 6, si sono velocemente propagate e hanno devastato buona parte della struttura, destinata ad essere dichiarata inagibile. Al momento dell'incendio nello stabile c'erano circa 40 migranti: tutti sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo. Adesso bisogna capire dovrà andranno a dormire. Attualmente sono in strada con le poche cose recuperate dal dormitorio. Momenti di tensione all'arrivo delle forze dell'ordine, con alcuni nord africani che si sono scagliati contro di loro. Sul posto insieme ai carabinieri ci sono gli agenti della Squadra volante e il personale della Polizia locale.

PRIMI PROVVEDIMENTI - Ci sono una denuncia e un arresto per l'incendio appiccato questa mattina all'interno dello stabile del demanio regionale occupato abusivamente dai migranti in via Riva di Ponente, a Cagliari. Gli investigatori della Squadra mobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale uno degli ospiti del casolare, un 24enne che questa mattina ha aggredito i poliziotti intervenuti dopo il rogo. Arrestato anche il nord africano fermato dai carabinieri quale presunto autore dell'incendio.

Nel frattempo il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, ha convocato d'urgenza un vertice in Prefettura. All'incontro sono presenti, questore, comandante provinciale dei carabinieri, della polizia locale e dei vigili del fuoco ed esponenti di Comune e Regione. Al centro dell'incontro non solo la gravità del fatto ma la futura sistemazione dei 40 migranti che dormivano all'interno. Lo stabile sarà sequestrato e affidato a un custode. I migranti non potranno quindi più rientrare. Spetterà ora alla Regione mettere in sicurezza la struttura e chiuderla per impedire che le aree ancora agibili vengano occupate.