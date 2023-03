Furgoncino in fiamme a Porto Cervo, non si esclude il dolo

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via dei Ginepri a Porto Cervo per l'incendio di un furgoncino. L'allarme è scattato attorno alle 8.30. Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco anche una pattuglia dei carabinieri. Non si esclude infatti che le fiamme possano avere origini dolose. Ingenti i danni al mezzo che è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non si segnalano feriti.