A fuoco un deposito di legna da ardere, distrutti tre mezzi

Un mini escavatore, una pala gommata e un furgone cassonato carico di legna da ardere sono andati completamente distrutti in un incendio divampato la notte scorsa a Olbia. Intorno alle 21 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Caltanissetta per un grosso incendio che ha interessato un deposito di legna.

La squadra, con il supporto dell'autobotte, ha dovuto lavorare per diverse ore per riuscire a domare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e provvedere alle operazioni di bonifica. Le fiamme hanno distrutto anche diversi metri cubi di legna da ardere che si trovava accatastata nelle vicinanze dei mezzi. Nessuna persona è rimasta ferita dal rogo. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato che indagano sulle cause.