Giunta Solinas-bis: verso slittamento a domenica

ì Sembra allungarsi la pausa di riflessione del presidente della giunta regionale Christian Solinas, impegnato in queste ore con il Tetris dei posti nel prossimo esecutivo. Non è scontato che i nomi dei prossimi assessori siano resi noti entro la serata, probabile uno slittamento a domenica 27. Il governatore questa mattina ha ricevuto la conferma di Marco Tedde come indicazione di Forza Italia, per sostituire Alessandra Zedda, nonostante la sollecitazione a fare un nome femminile per completare la rappresentanza di genere.

Da Villa Devoto nessuna conferma, ma al momento Solinas starebbe procedendo a un rimaneggiamento totale delle deleghe, tolte quelle che sembrano due certezze: Fasolino alla Programmazione e Sanna agli Enti locali. Secondo le ultime indiscrezioni la Lega rinuncerebbe alla Sanità per fare posto a Carlo Doria (Psd'Az), perdendo un assessorato e rimanendo con due rappresentanti.

Potrebbe avere i Lavori pubblici con Pierluigi Saiu, nome indicato da mesi dal Carroccio come sostituto del dimissionario Giorgio Todde ai Trasporti, e l'Agricoltura con Valeria Satta che potrebbe occupare il posto di Gabriella Murgia. Possibile, ma sembra meno probabile, che Saiu sia destinato alla Cultura come inizialmente probabile.