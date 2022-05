Università Cagliari:Mola, se cresce Ateneo cresce la Regione

E' ufficialmente avviato l'anno accademico 2021-2022 dell'Ateneo di Cagliari. L'inaugurazione - chiusa dalla ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa - è stata aperta dalla relazione del Magnifico Rettore Francesco Mola, che ha prima di tutto ricordato il motivo per cui la cerimonia è stata spostata a maggio. "E' vero è inusuale - ha chiarito - ma la pandemia ha messo gli atenei di fronte alla scelta se farlo prima o dopo il picco di contagi atteso per il periodo invernale, e noi abbiamo preferito attendere un periodo di maggiore sicurezza e non rinunciare a un evento che per la nostra comunità riveste tanta importanza".

Mola ha inoltrato una serie di richieste alla Giunta regionale, rappresentata nell'Aula Magna del Rettorato dal governatore Christian Solinas. "Innanzitutto - ha spiegato - la necessità di sostenere maggiormente la legge regionale 26 che ci permette di finanziare l'attività didattica". Questo "significherebbe darci una spinta in più per la crescita, e la crescita degli atenei è anche la crescita della Regione". Per quanto riguarda le strutture di servizio per gli studenti, "di certo - ha ammesso il rettore - non sta aiutando la mancanza da oltre un anno del Cda dell'Ersu: i nostri rappresentanti sono stati eletti da tempo ma ancora non hanno potuto ricoprire il loro ruolo". Un riferimento anche al Piano strategico dell'Ateneo al varo che prevede alcuni punti centrali come la semplificazione amministrativa, la trasparenza, il decoro e la funzionalità degli spazi, la sostenibilità. Il tutto caratterizzato trasversalmente da tre questioni imprescindibili: "La parità di genere, il sostegno alla disabilità, l'inclusione", ha elencato Mola.

Sulla residenzialità studentesca ha incentrato parte della sua relazione Francesco Stochino, rappresentante degli studenti nel Cda dell'Ersu. "Le case dello studente versano in condizioni drammatiche - ha denunciato - è necessaria una grande azione politica che coinvolga tutte le istituzioni attorno a un nuovo modello di residenzialità, che consentirà di costruire l'Isola a portata di studente che tutti sognamo". Anche Stochino ha ricordato "la mancata costituzione del Cda da parte del presidente della Regione, cosa che mi impedisce di esercitare il mandato che mi è stato affidato 18 mesi fa". La cerimonia si è caratterizzata infine per la prolusione di Pietro Corsi, professore emerito di Storia della Scienza all'Università di Oxford.