Università Cagliari: Solinas, partner ideale per lo sviluppo

"C'è bisogno di una sempre crescente collaborazione tra mondo accademico e Regione". L'invito è arrivato dal governatore Christian Solinas all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 in Rettorato a Cagliari, presente la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. "Dobbiamo cogliere lo spirito del tempo che dà l'opportunità di disegnare un futuro diverso per tutti noi - ha aggiunto - la concomitanza dei fondi Pnrr, del quadro comunitario di sostegno, delle risorse recuperate dopo la sottoscrizione degli accordi sul contributo della Regione alla finanza pubblica, mettono oggi a disposizione del decisore pubblico ingentissime risorse che sono occasione unica da non mancare".

Ebbene, ha sottolineato il presidente."per quanto mi riguarda, nella programmazione delle attività, vediamo l'Università come partner ideale per mettere a terra progetti e iniziative e affermare un nuovo modello di sviluppo in grado di delineare un futuro più ricco e di prosperità per la Sardegna e il Paese". Molto opportunamente, ha concluso Solinas, "il tema di questa cerimonia mette in relazione i termini scienza e pace, come a sottolineare il contributo della scienza nella costruzione della pace che va alimentata con ogni possibile azione ogni giorno".