Un omicidio è stato compiuto verso le 22 a Nuoro, in via Romano Ruiu. La vittima, raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, è un 42enne di Silanus (Nuoro), Luca Virde. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Nuoro, che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Inutili i soccorsi del personale del 118 che, giunto sul posto, nulla ha potuto per salvare la vita al 42enne: l'uomo era già morto.