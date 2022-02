Fondi Ior e Cei a soggetti vicini a Becciu, perquisizioni

Una serie di perquisizioni sono scattate questa mattina nell'ambito di un'indagine per riciclaggio aperta dalla procura di Sassari e relativa a fondi che dallo Ior e dalla Cei sarebbero finiti a Enti facenti capo a parenti e amici dell'ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu.

Le perquisizioni, eseguite dalla Guardia di Finanza, sono scattate a Roma e a Ozieri, Pattada e Bono, in provincia di Sassari, nei confronti dei beneficiari dei fondi e di persone a loro collegate all'esito di una rogatoria in Vaticano.