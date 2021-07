25 anni, 6 lauree, studente sardo record a Pisa

A ottobre sarà il primo studente italiano che a 25 anni avrà ottenuto sei titoli universitari con il massimo dei voti e la lode. Samuele Cannas, originario di Cagliari, studente dell'Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, oggi si è laureato in medicina e chirurgia con 110 con lode e 'dignità di stampa' discutendo, con i docenti Ugo Boggi e Arianna Menciassi una tesi su 'Chirurgia epatica robotica per resezioni epatiche: dai principi di base alla progettazione e sviluppo robotici avanzati'.

Il titolo, si spiega in una nota diffusa dalle due università, "è arrivato con una media eccellente del 30 e lode" e allo stesso seguiranno, "da qui a ottobre, le lauree in biotecnologie, ingegneria biomedica e la magistrale in biotecnologie molecolari all'Università di Pisa", oltre alla licenza magistrale in scienze mediche della Sant'Anna. Cannas ha inoltre una laurea in pianoforte conseguita nel 2017 al conservatorio Palestrina di Cagliari con il voto di 10/10 summa cum laude. Samuele, si spiega ancora, è sempre stato uno studente innamorato dei record e sarà il primo italiano a possedere 6 titoli universitari a soli 25 anni.

"Non avrei potuto trovare ambiente più stimolante e arricchente di quello pisano - ha detto lo studente dopo la discussione della tesi da remoto dalla sala consiliare del Comune di Cagliari grazie alla disponibilità del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco - per portare avanti la mia battaglia contro le patologie chirurgiche del tratto gastro-intestinale che rappresentano un problema sociale di proporzioni enormi. Ringrazio l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna, il cui supporto non è mai mancato, in particolare durante i momenti più bui della crisi pandemica".

Cannas, già membro dell'Aspen Institute Italia e insignito di numerosi riconoscimenti come l'onorificenza di Alfiere del Lavoro da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella, ha già ricevuto offerte da Svizzera, Gb e Usa per portare avanti i suoi studi: le sta valutando, anche se il suo desiderio è quello, una volta completata la propria formazione, di tornare in Italia.

"Il nostro Paese - ha detto il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella - ha bisogno di studenti appassionati che sanno credere nei propri sogni come Samuele e, prima di lui, Giulio Deangeli, il suo migliore amico e vincitore di 5 borse di studio estremamente selettive, fra cui ben 3 ufficiali dell'Università di Cambridge".

Per la rettrice della Sant'Anna, Sabina Nuti, "l'impegno, la tenacia, l'entusiasmo di Samuele sono la dimostrazione che risultati eccellenti possono essere raggiunti e che la propensione all'interdisciplinarietà può nascere in maniera molto precoce negli ambienti che la facilitano".