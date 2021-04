Lirico Cagliari: emoziona concerto di Pasqua con Stabat Mater

Colore, pathos, omogeneità, per un concerto di Pasqua nel segno del sacro, con una pagina di straordinaria bellezza e un'esecuzione di gran livello. Le mani sapienti di Frédéric Chaslin hanno guidato ieri sera Coro, Orchestra e solisti del Lirico di Cagliari in un intenso Stabat Mater di Rossini.

Il capolavoro musicale liturgico del grande compositore pesarese, commemorazione del dolore della Madonna ai piedi della Croce, ha incantato il pubblico, numeroso, che ha seguito la diretta trasmessa dal palco del Teatro Lirico su Videolina.

Un concerto sinfonico-corale, ancora una volta a porte chiuse, per un augurio di una felice Pasqua tra le note e le parole di questa soave e accorata preghiera in un momento difficile.

Stabat Mater di Rossini debuttò a Parigi il 7 gennaio 1842 nella Salle Ventadour con la voce del tenore cagliaritano Mario De Candia. E fu uno straordinario successo.

Ieri sera per gli spettatori è stato un piacere riaccogliere l'apprezzato direttore, compositore e pianista francese che ritorna a Cagliari a tre mesi dal suo debutto. Chaslin con la sua bacchetta raffinata ha restituito tutte le colorazioni della intricata partitura di Rossini per creare bellezza e coinvolgimento.

Affiatato il cast di solisti. Ottima la prestazione di Paola Giardina e Marta Torbidoni, nel cast Mirco Palazzi si distingue con la sua linea di canto pulita ed elegante e David Astorga con una buona prestazione.

Cresce intanto l' attesa per il prossimo concerto che si preannuncia - pur sempre in tv e sul web - con la presenza di due autentiche stelle. Sabato 9 aprile saranno protagonisti i russi Michail Pletnëv, apprezzato direttore d'orchestra, e il giovane suo connazionale Alexander Malofeev, "enfant prodige" del pianoforte, con un programma dedicato ad alcune preziose pagine di Rachmaninov.