Nursind, personale Medicina d'urgenza Brotzu al collasso

"Il personale sanitario, infermieristico e oss del reparto di medicina d'urgenza del Brotzu è al collasso: troppi contagi da Covid-19 e un conseguente carico di lavoro insostenibile". A denunciare la situazione di pericolo per la salute dei lavoratori e dei pazienti è Fabrizio Anedda, segretario del NurSind (sindacato delle professioni infermieristiche) con una lettera all'assessore regionale della Salute Mario Nieddu, Spresal Assl Cagliari, al commissario straordinario Azienda Brotzu Paolo Cannas, al Responsabile U.O. Medicina d'urgenza Pietro Tronci, e al Rspp Azienda Brotzu, Bruno Facen.

"In questo reparto si sono verificati troppi casi di contagio da Covid-19 - spiega Anedda - su 20 infermieri, 3 sono in malattia e non sono stati sostituiti, e uno in quarantena preventiva. Di questi 16 rimasti 2 sono part-time, e solo uno copre il turno notturno. E ancora, tre sono affetti da Covid. Quindi sono in 13 a coprire tutti i turni e badare ai pazienti. Per quanto concerne i contagi nel reparto: 3 infermieri, 3 OSS e 3 specializzandi, oltre a 12 pazienti trasferiti in altro reparto Covid. In questa situazione - prosegue il sindacalista - l'assistenza in alcuni turni di lavoro risulta insostenibile: si toccano indici di rapporto tra infermieri e pazienti pari a 1/20 (quando dovrebbe essere di 1/6) e non si dispone di operatori di supporto in dotazione stabile durante il servizio notturno, ma solamente un operatore in comune con la Medicina 1, quindi con un indice di rapporto relativo di 1/80 circa".

"Per quanto riferitoci - conclude Anedda - i pazienti che hanno soggiornato nella stessa stanza di degenza con i pazienti risultati positivi al Covid 19, sono stati raggruppati in tre stanze identificate come 'zona Rossa'. Queste stanze sono però comunicanti direttamente con il corridoio: questo significa che al personale che vi accede per erogare l'assistenza non sono garantiti idonei spazi filtro necessari per vestizione e dismissione dei Dpi". (ANSA).